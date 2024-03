Liverani, esonerato dalla Salernitana: nuovo cambio in panchina per i campani

La Salernitana ha deciso di esonerare Fabio Liverani. Fatale per il tecnico è stata l'ultima sconfitta, pesante per la situazione in classifica, contro il Lecce all'Arechi, decisa da un'autorete di Gyomber. L'allenatore non è riuscito a dare la scossa voluta e cercata dalla società con il cambio di Filippo Inzaghi, perché in cinque gare ha raccolto appena un punto contro l'Udinese.

Salernitana, arriva l'esonero per Liverani L'ad Milan, dopo le parole nel post partita contro il Lecce, ha lasciato intendere che la posizione di Liverani fosse in bilico e dopo un paio di giorni di riflessione con il presidente Iervolino ha deciso per esonerare l'allenatore. E' stato il terzo cambio in panchina per i campani dopo quelli Paulo Sousa e Inzaghi. La società ora dovrà decidere chi mettere al suo posto e la situazione è abbastanza delicata in questo senso.

Potrebbe esserci il ritorno di Inzaghi anche se il tecnico avrebbe chiesto garanzie di contratto anche per la prossima stagione per studiare una eventuale ripartenza dalla Serie B e in più anche l'allontanamento di Sabatini, con cui negli ultimi tempi il rapporto si è incrinato soprattutto dopo le parole del direttore in seguito al suo esonero. L'altra soluzione è quella interna con il ritorno in panchina di Stefano Colantuono, al momento resposansabile del settore giovanile del club campano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA