Samp-Bologna, Stankovic: "Restiamo uniti e ci salveremo"

La Sampdoria dopo il punto conquistato con l'Inter ha voglia di continuare a raccogliere punti importanti per non perdere le speranze salvezza. Dejan Stankovic affronterà il suo vecchio compagno e amico Thiago Motta per una sfida interessante tra due allenatori giovani e con idee. I blucerchiati hanno bisogno di punti e i rossoblù devono ritrovare il filo dopo lo stop interno contro il Monza. Lo stesso allenatore in conferenza stampa ha analizzato la partita contro il Bologna. Intanto la socetà ha ufficializzato un nuovo innesto per la difesa, si tratta di Oikonomu.