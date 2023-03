Ferrero: "Cessione Samp, nessun acquirente. Lanna peggior presidente della storia"

Sampdoria, le dichiarazioni di Ferrero

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Ferrero ha rivolto subito parole dure contro Lanna: "Mi piange il cuore vedendo la Samp così. Il signor Lanna secondo me è il presidente peggiore nella storia del club. Motivo? I risultati parlano. Io non mi occupo più del club da 13-14 mesi e da lì è cominciata la discesa. Siamo proprietari, ma non gestiamo noi la Samp". Poi sulla possibile cessione del club: "Da quello che risulta a me non c’è nessun acquirente, tranne due pazzi che vanno in giro a dire che hanno preso la Samp. Vanno portati al manicomio perché illudono i tifosi e loro se la prendono a me. Sono pronto a cedere il club, ma anche le quote per fare un aumento di capitale. Siamo disposti a tutto per la Samp. 9 anni di lavoro buttati nel cesso, mi dispiace molto. Stiamo cercando di trovare una persona disposta a fare un aumento di capitale perché manca la cassa. Oggi il capitale della Samp è di 49 milioni, io ho fatto 400 mln di plusvalenze e non mi sono mai messo in tasca niente. Manca la cassa. Stiamo facendo di tutto per salvare la Samp. Per me la Samp non può fallire mai, mi fermano in strada e mi riconoscono come il proprietario del club".