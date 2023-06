Radrizzani: "La Samp deve rinascere e lo farà secondo il nostro desiderio"

In casa Sampdoria sono ore calde per il futuro dei blucerchiati. Andrea Radrizzani, che ha già ceduto il Leeds , e Matteo Manfredi stanno lavorando duramente per chiudere gli accordi necessari all'acquisizione del club. L'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2022 , passaggio fondamentale per il futuro del club. L'attuale cda composto da Marco Lanna, Antonio Romei, Alberto Bosco e Gianni Panconi è stato confermato ad interim e resterà in carica fino al definitivo passaggio di proprietà.

Sampdoria, bilancio approvato: verso la salvezza del club

L'approvazione del bilancio era un requisito necessario in vista dell'iscrizione alla prossima Serie B, entro il termine ultimo del 20 giugno. L'assemblea, iniziata in ritardo di oltre un'ora, si è tenuta nella sede di Corte Lambruschini e non è andata deserta come temuto inizialmente. Fabio Toso, rappresentante di Ferrero e nuovo amministratore unico di Sport Spettacolo Holding, società che controlla ancora la Sampdoria in attesa del closing con Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi ha partecipato da remoto. Fuori dalla sede anche alcune decine di tifosi. Il Tribunale ha inoltre dato il via libera anche al prestito obbligazionario convertibile di 30 milioni che Andrea Radrizzani verserà nelle casse della società ligure per pagare stipendi a staff tecnico e giocatori, ma anche per saldare una prima parte di debiti. A mancare, ora, sono soltanto i passaggi burocratici, ma la strada verso l'ufficialità della salvezza è ormai tracciata. Radrizzani con un tweet ha celebrato la notizia: "Forza Samp, ricominciAMO", con i cuori che riproducono i colori blucerchiati.