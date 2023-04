Sassuolo-Torino, Dionisi in conferenza su Berardi, Frattesi e Henrique

Dionisi in conferenza

A presentare il match contro i granata alla vigilia il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi: "La sosta è arrivata nel momento più opportuno. Chi è rientrato dalla Nazionale sta bene, se non ci saranno problemi dell'ultimo minuto saranno tutti a disposizione o quasi. I ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile: col mercato ancora aperto, contro squadre fortissime, questo avvalora ancora di più quanto realizzato nelle ultime 8 partite. Il Torino, dopo le prime della classe, è la squadra più difficile contro cui giocare: ti porta a praticare un calcio che è diverso dal nostro solito. Berardi e Frattesi? Davide non è sceso in campo con l'Italia, se un giocatore torna senza aver giocato è un peccato perché non si è riuscito ad allenare con continuità. Ma le convocazioni sono ben accette, con la Nazionale ti arricchisci e porti l'esperienza nel club. Domenico ha giocato bene con l'Inghilterra, poi è stato fuori nella seconda gara. È tornato un giorno prima e invece di godersi la giornata libera si è allenato, questo per far capire la sua determinazione. Il mio rinnovo non è una cosa che mi toglie tranquillità o non mi fa dormire. So la dirigenza cosa pensa di me, l'obiettivo è solo quello di fare più punti possibili, a tempo debito si vedrà se ci saranno le condizioni o meno. Matheus Henrique ha vissuto un periodo in cui non è riuscito ad essere costante, ma non è cambiato nulla, si è sempre allenato bene. Ora ci dà alternative sul piano del gioco perché ha caratteristiche diverse dagli altri. Il rinnovo di Obiang? Sono felice, ho speso parole importanti per lui con la società, che altrimenti non so se avrebbe presto questa decisione da sola. È importante dare continuità a giocatori che hanno dato tanto".