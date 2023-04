Sassuolo, Carnevali: "Frattesi alla Juventus? È prematuro parlarne"

La trentesima giornata di Serie A regala il match tra Sassuolo e Juventus al Mapei Stadium. Di fronte dunque neroverdi e bianconeri in un match che potrebbe voler dire tanto per la classifica di entrambe le compagini. Una gara che sicuramente dirà molto per Tommaso Barbieri, che quest'oggi è stato schierato dal 1' da Massimiliano Allegri debuttando così da titolare in Serie A.