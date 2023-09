Dionisi, conferenza Sassuolo-Juve: “Berardi? Chiacchierato da 11 anni”

La stagione del Sassuolo non è iniziata al meglio tra le voci su Berardi , rientrato con la doppietta al Verona, e una serie di risultati non proprio brillanti. "Per Domenico è una partita particolare dopo quello che c'è stato ad agosto . E' chiacchierato da 11 anni, ma confido nella sua maturità calcistica" ha detto Alessio Dionisi sul classe '94.

Tre sconfitte e un solo successo, quello del Mapei contro il Verona e domani (sabato 23 settembre ore 18) tra le mura amiche arriverà la Juventus di Allegri. L'obiettivo è quello di rialzarsi soprattutto dopo l'ultima debacle di Frosinone: dopo il doppio vantaggio i neroverdi hanno subito quattro reti dai ciociari ma "la gara contro i bianconeri sarà diversa" ha detto il tecnico in conferenza.

Sassuolo-Juventus, conferenza Dionisi

Alessio Dionisi ha analizzato la prossima sfida contro la Juventus: "Dopo Frosinone non siamo contenti. Non siamo stati determinati con la palla e poi l'episodio ha cambiato l'inerzia. Contro la Juve sarà diversa. Loro avranno il pallino in mano e noi dovremo essere bravi a metterli in difficoltà. Dobbiamo giocare con coraggio e, soprattutto, crederci. Rispettiamo l'avversario, ma c'è da pensare solo a noi per capire come poterli limitare con le nostre qualità. Stiamo crescendo in questa settimana di lavoro. La Juve non è mai stata in crisi, nemmeno l'anno scorso: il fatto di giocare senza Coppe la porta a essere più prestativa".

Sulla crisi del Sassuolo il tecnico ha risposto in modo piccato: "Se vogliamo montare le cose possiamo farlo ma non c'è nessuna crisi. Sappiamo di partire sfavoriti con la Juve ma dobbiamo affrontare una gara alla volta per migliorare. Serve tempo alla squadra e dobbiamo credere in noi stessi, domani non vogliamo perdere". Sulle voci di un possibile esonero: "La società è libera di prendere ogni decisione. Siamo solo alla quinta giornata e l'ad ha detto cose con un peso importante. Nel calcio ho visto decisioni strane, sono aperto a tutto ma sono più equilibrato rispetto al momento e a quello che ruota all'esterno". Poi ha parlato di singoli e ballottaggi...