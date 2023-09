Dionisi meglio di De Zerbi? Contro la Juventus sicuramente, ecco perché

Vittoria prestigiosa per il Sassuolo : al Mapei Stadium successo per 4-2 contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Non era mai successo nella storia del club neroverde di segnare 4 reti ai bianconeri: un record stabilito da Alessio Dionisi , che ha battuto dunque il precedente primato stabilito da Roberto De Zerbi , fermo a tre.

Una gara in cui è successo praticamente di tutto: la papera di Szczesny, l'autogol di Vina, il dubbio sul rosso non dato a Berardi e l'incredibile autorete di Gatti nel recupero. Tre punti pesanti per gli emiliani, che salgono così a 6 punti in classifica trovando la seconda vittoria del proprio campionato.

Dionisi dopo Sassuolo-Juve

Così il tecnico neroverde Dionisi al termine della sfida ai microfoni di Dazn: "Sono molto contento ma al tempo stesso arrabbiato per quanto sprecato la settimana scorsa, col Frosinone abbiamo sbagliato tante occasioni per fare il terzo gol. Forse c'è servito per fare questa partita oggi. Sono contento per tutti, per i nuovi arrivati: vincere così ti dà consapevolezza. Non siamo partiti benissimo, la Juve aveva cominciato bene con un ottimo pressing, ma abbiamo avuto coraggio rispetto ad altre occasioni. Il risultato credo sia più che meritato. Abbiamo qualità, spesso quando difendiamo bene attacchiamo anche meglio: abbiamo margine di crescita. Boloca? Deve consacrarsi, è un po' presto... Sicuramente il primo tempo è stato straordinario, sono contento, è entrato bene dentro e si sta confermando, spero possa farlo sempre di più". Ma Dionisi ha parlato anche di Berardi...