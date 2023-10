Dionisi, orgoglio Sassuolo: "Dopo Juve e Inter ora c'è più rispetto"

Giorni di grande entusiasmo in casa Sassuolo . I neroverdi, dopo aver vinto solo una gara nelle prime quattro di campionato, nelle ultime due sfide ha battuto due big: la Juventus prima, l' Inter poi in quel di San Siro . Ora la squadra di Dionisi non vuole arrestare la sua corsa, e proverà a trovare il terzo successo consecutivo contro il Monza . Appuntamento domani alle ore 18.30 al Mapei Stadium. A presentare la gara in conferenza stampa, alla vigilia, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi .

Sassuolo-Monza, le dichiarazioni di Dionisi

Queste le dichiarazioni del tecnico neroverde: "Avevamo diversi punti interrogativi, le partite contro Juventus ed Inter ne hanno tolti alcuni dandoci più certezze. Queste due vittorie spero abbiano portato maggiore consapevolezza, ma ho pochi dubbi in merito a questo. Ora abbiamo messo delle virgole, non dei punti perché il punto vorrebbe dire terminare il percorso. Invece con le virgole possiamo mettere dentro tanto altre belle parole. Ora qualcuno ci rispetterà di più, e questo deve essere uno stimolo per noi. Ambizione e umiltà però devono camminare insieme: io sono così e voglio vederlo anche nella squadra che alleno".

Sulla sfida contro il Monza: "Noi abbiamo cambiato di più rispetto a loro, che hanno al contempo inserito esperienza con calciatori come Gagliardini. Viene da un campionato migliore del nostro, ripetersi è sempre più difficile, così come sarà per noi dopo le ultime due gare entusiasmanti. Papu Gomez? Quando calciatori di spessore tornano in Italia mi fa piacere. Il fatto che sia andato al Monza prima della sfida contro di noi, invece, non mi fa piacere. Però più giocatori bravi ci sono in Italia e meglio è". Infine sulle gerarchie in porta: "Abbiamo tre portieri di spessore. Ci sono gerarchie definite, queste col tempo possono essere sovvertite ma per adesso ci sono".