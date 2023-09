Inter al primo ko: sgambetto Sassuolo. Napoli, riecco Osimhen e Kvaratskhelia

Inter-Sassuolo 1-2

Prima sconfitta stagionale per l'Inter, che crolla per 2-1 in casa contro il Sassuolo. I neroverdi, davanti ai settantamila di San Siro, sviluppano una prestazione ordinata, concedendo pochissimo a Lautaro e compagni nonostante l'iniziale svantaggio. Inter che imposta la sua partita provando da subito a prendere alto un Sassuolo frizzante, sempre pronto a sfruttare in ripartenza la velocità e l'imprevedibilità dei suoi interpreti offensivi. La prima vera occasione della partita ce l'ha la formazione di Inzaghi: pallone perso da Berardi e successiva percussione di Dumfries, con l'olandese che serve il cross perfetto per la testa di Thuram, bravo nella torsione che termina tuttavia a centimetri dalla traversa. Sarà lo stesso Berardi, però, a rispondere per il Sassuolo, con il servizio di tacco a cercare Toljan e la conclusione potente dal limite dell'area del terzino sulla quale deve intervenire in tuffo Sommer. Sul finire della prima frazione è però l'Inter a sbloccare il parziale, con l'ennesima iniziativa personale di Dumfries che, partendo dalla fascia di destra, converge verso l'area neroverde, punta Viti e scarica un potente sinistro sul quale Consigli non può nulla. Ripresa in cui il Sassuolo prova a rendersi nuovamente pericoloso e lo fa con lo schema da corner che favorisce il cross di Berardi e il colpo di testa di Erlic che termina a centimetri dal palo coperto da Sommer. È però solo un campanello d'allarme per i nerazzurri che si concretizza pochi minuti più tardi, proprio con il portiere svizzero protagonista in negativo nel tentativo di disinnescare la conclusione, comunque potente, scagliata da Bajrami che buca lo stesso Sommer e fa 1-1. L'Inter non reagisce e il Sassuolo riesce addirittura a trovare il vantaggio, con la giocata personale di un ispiratissimo Berardi, che partendo da destra punta Calhanoglu, sposta il pallone sul suo mancino e scarica il tiro a giro che conclude la sua corsa in rete: 2-1 per la formazione di Dionisi e padroni di casa in difficoltà. Inzaghi prova a rivoluzionare il suo schieramento per l'ultimo quarto di gara ma all'85' gli emiliani avrebbero anche la possibilità di chiuderla, con lo scambio tra Berardi e Laurienté che trova però stavolta pronto Sommer nell'intervento a mano aperta ad evitare il 3-1. Affondi finali dell'Inter ma il risultato sorride al Sassuolo e consegna dunque agli emiliani la seconda vittoria consecutiva dopo quella conquistata per 4-2 contro la Juventus. L'Inter, invece, viene agganciata in testa alla classifica dal Milan.

