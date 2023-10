Boloca, te lo ricordi Juve? Giovanili bianconere, ora vince col Sassuolo

" ll futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni" . Il cassetto di Boloca per molto tempo è stato aperto a metà, tra gioie e momenti della vita che potevano cambiarne il destino. È caduto spesso, si è rialzato. La sua forza di volontà ha vinto contro i "no". Ora il Sassuolo di Dionisi è la sua realtà. Una maglia che indossa dopo tanto sacrificio e che fino al 2020 poteva vedere solo in Tv. Tre anni fa giocava in Serie D con il Fossano , tra i campi di periferia. Un piccolo comune di 20mila abitanti che gli ha cambiato la vita. Perché? Ha ridato un'immagine a quel desiderio che piano piano stava scomparendo. Eppure il giovane centrocampista aveva mostrato la sua classe fin dalle giovanili, quando a formarlo ci ha pensato la Juventus .

La Juventus, i sogni in bianconero e le prime difficoltà

Boloca ha solo un'idea in testa, sin da quando sapeva solo palleggiare: giocare a calcio. La Juventus ci crede, lo coccola, lo cresce. Nel suo periodo in bianconero di riferimenti ne passano molti: Pirlo, Vidal, Marchisio e un giovane Pogba. Stesso ruolo, tanta ammirazione e qualche segreto rubato tra un allenamento spiato e un altro. Di giocatori però ne passano molti ed è difficile scegliere il miglior talento quando ancora non si sa di esserlo. Con la Primavera non riesce a sfondare, ma non dimentica il suo passato. Una testimonianza? I social ancora pieni di foto dei suoi anni nella Vecchia Signora. Otto stagioni sono difficili da dimenticare. Nel 2017 passa a Chieri, ma non viene ascoltato. Con gli agenti decide allora di volare in Slovacchia, al Tatran Presov. Una scelta, con il senno di poi sbagliata. Ma allo stesso tempo utile, perché gli fa capire che per percorrere questa strada deve prendere un biglietto di ritorno per l'Italia.