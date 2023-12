Sassuolo, Dionisi: Gilardino, Berardi-Gudmundsson e la rimonta all'Udinese

Giornata di vigilia per il Sassuolo , che domani al Mapei affronterà il Genoa di Alberto Gilardino . Attualmente le due squadre sono appaiate a 16 punti, e il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi , in conferenza, non nasconde le sue ambizioni per il match contro i rossoblù. Dopo il pareggio in rimonta con l' Udinese , l'obiettivo del Sassuolo è soltanto uno.

Sassuolo-Genoa e mercato, parla Dionisi

Così il tecnico dei neroverdi in sala stampa: "Non posso nascondermi, vogliamo la vittoria! Siamo reduci da una gara in cui sembravamo destinati ad un risultato negativo, e invece l'abbiamo ripresa. Ma contro il Genoa non sarà facile. Se ripenso ad Udine, prevalo un senso di amarezza: abbiamo concesso poco e preso due gol, dobbiamo avere più fiducia in noi. Se ci manca qualcosa in classifica è sicuramente colpa nostra, e poi merito degli altri. Ma a prescindere, non dobbiamo mai accontentarci". Sul mercato: "Si lavora con quel che si ha". Ancora diverse le assenze per i neroverdi: "Non ci saranno Racic, Defrel, Viti e Vina, Viti, oltre a Obiang e Alvarez, ma recuperiamo Ruan dopo la squalifica.