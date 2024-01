Dionisi e il nuovo infortunio: "Non ci sarà contro la Juve"

Il 2024 del Sassuolo è ripartito in campionato con la vittoria contro la Fiorentina. Un risultato importante a cui i neroverdi vogliono dare un seguito per uscire dalla zona rossa della classifica. L'avversario di turno, però, sarà la Juventus di Max Allegri, già sconfitta all'andata (4-2 al Mapei), che vuole rispondere all' Inter . Non una trasferta semplice che Alessio Dionisi , tecnico degli emiliani, ha voluto presentare in conferenza alla vigilia del match

Juventus-Sassuolo, conferenza Dionisi

Alessio Dionisi ha analizzato la prossima sfida contro la Juventus: "Rispetto all'andata non è cambiata la loro forza ma la consapevolezza della squadra e poi giochiamo a Torino. In casa loro sono uno schiacciasassi. Ma io voglio vedere lo stesso Sassuolo dell'andata, dovremo essere perfetti. Sappiamo che all'inizio sarà difficile perché partiranno forte, per provare a chiudere la pratica nel minor tempo possibile, nel secondo tempo hanno conquistato 18 punti, è la squadra che ha fatto più punti tra primo e secondo tempo, tutte queste armi la Juve ce l'ha ma non partiamo battuti". Sul momento della squadra: "Fisicamente bene, psicologicamente bene. La vittoria contro la Fiorentina ci ha dato una bella spinta, ma avremmo potuto avere qualche punto in più in classifica".

Sulla lotta per la salvezza: "Il livello si è alzato rispetto alle stagioni precedenti. Il campionato è questo. I ragazzi si stanno abituando e la dimostrazione è stata l'ultima partita. Non possiamo andare a Torino pensando alla classifica o alla gara d'andata. Noi andiamo là con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo ma non possiamo essere presentuosi da poter costruire tutto questo su un risultato positivo". Sugli infortunati: "Non recuperiamo nessuno e perdiamo Toljan per qualche partita. Mercato? Non è la sede opprtuna per parlarne ma se ci saranno le opportunità con la società le coglieremo". Il tecnico ha parlato dei singoli e del modulo...