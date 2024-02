Dionisi, futuro Sassuolo: "Uniti e vivi, ma le valutazioni non spettano a me"

Il Sassuolo è sempre più in crisi e al terz'ultimo posto dove rischia di infilarsi in un baratro in questo finale di stagione. Ennesima sconfitta per i neroverdi quella contro l' Empoli , la quinta nelle ultime sei uscite. La vittoria manca dall'1 a 0 del Mapei contro la Fiorentina, la stessa cornice che dopo il 3 a 2 contro i toscani ha deciso di contestare la squadra e Dionisi . Il tecnico ha parlato al termine della gara: "Mi dispiace per i tifosi, non sono soddisfatti e i primi a non esserlo siamo noi, io e i ragazzi".

Dionisi e il futuro: le sue parole

Alessio Dionisi ha analizzato a Sky Sport la prova dei suoi ragazzi: "Siamo delusi per come è finita. Dobbiamo toglierci di dossa la precarietà con cui affrontiamo certe situazioni e commettiamo errori specialmente in queste gare fondamentali per la salvezza. C'è da recuperare ciò che non si è visto contro l'Empoli: determinazione, volontà, spirito di sacrificio". Poi sul futuro: "Se i risultati non arrivano noi allenatori siamo sempre in discussione e questo lo so bene. Ma vedo una squadra unita e viva altrimenti alzerei la mano. Poi le valutazioni non le faccio io, ma ho la volontà di andare avanti". In chiusura ha parlato del recupero di Berardi: "E' pronto al rientro in campo ma non con la squadra che non sarà a brevissimo. Lui è importante per noi e non solo per l'esperienza. E' un giocatore di alto che averlo o no fa tutta la differenza, ma anche noi dobbiamo tirare fuori di più dai noi stessi".