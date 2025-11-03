Grosso: "Non faccio nomi, ma il nostro livello può essere migliore. Torniamo a casa con una lezione"

Grosso: "Il nostro livello può essere migliore, potevamo fare di più"

"In Serie A se non fai prestazioni di livello, fai fatica e lasci dei punti per strada. Avremmo potuto fare molto meglio nel primo tempo, poi siamo stati bravi a riprenderla e abbiamo commesso degli errori, concedendo delle ripartenze. Nel finale stavamo dominando e avremmo potuto creare l'occasione per vincerla, invece ci siamo fatti del male da soli e abbiamo lasciato dei punti in giro". Così Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di DAZN dopo il ko col Genoa. La squadra non ha giocato al meglio delle sue possibilità, e il tecnico commenta così la sconfitta: "Quando la prestazione non è di livello, ogni giocatore deve fare di più. Non faccio nomi, ma sappiamo che il nostro livello può essere migliore e potevamo fare di più. Quando ci si accorge che non si può vincere, è importante non perdere. Oggi non l'abbiamo fatto. Oggi ci è mancato l'approccio, che non è stato quello che doveva essere. Sotto di un gol nel primo tempo, siamo stati bravi a risalire e siamo rientrati benissimo in campo nella ripresa.

"Ci hanno messo in difficoltà, poi siamo venuti fuori"

"Abbiamo pareggiato, abbiamo sfiorato il raddoppio con Thorstvedt e abbiamo fatto la partita. Sembrava tutto avviato verso il pari, ma abbiamo commesso un'ingenuità e abbiamo concesso una ripartenza che ci ha fatto perdere al 92'. Questo è il calcio, l'esperienza ci aiuterà a crescere e migliorarci in un campionato difficile. Ogni punto va conquistato sul campo, oggi si poteva e doveva fare meglio". La chiusura è sulla squadra, molto lunga, vista nel primo tempo: "Tutto è dipeso da un approccio non ottimale e dai tanti duelli persi nei primi venti minuti. Ci hanno messo in difficoltà, poi siamo venuti fuori. Peccato per il ko, potevamo aumentare il nostro gruzzoletto di punti e invece torniamo a casa con una lezione che ci servirà tanto".