Pinamonti è diventato grande a suon di gol: conquista le big d’Europa e sogna la Nazionale

C’è un attaccante italiano che sta segnando più di tutti in Serie A, eppure finora ha visto la maglia azzurra col binocolo. Nessuna chiamata da parte di Rino Gattuso, che l’ha inspiegabilmente ignorato per i playoff nonostante l’anemia offensiva della Nazionale italiana. Incredibile ma vero. E così Andrea Pinamonti ha subito risposto all’eliminazione dell’Italia per mano della Bosnia, segnando un gran gol alla prima occasione utile, sabato scorso contro il Cagliari: una girata da bomber di razza per mandare al tappeto i sardi e far radicare il suo Sassuolo sempre di più nella colonna di sinistra della classifica. Mica male per una neopromossa. L’Arciere di Cles, come è soprannominato il centravanti neroverde, punta ora ad arrivare per il quarto anno nelle ultime cinque stagioni in doppia cifra in Serie A. Missione possibile visto che a 7 giornate dal termine del campionato gli mancano solamente 2 centri per issarsi a quota a 10. Solo Kean tra gli attaccanti italiani regge il confronto: entrambi finora hanno realizzato 8 gol, ma il goleador della Fiorentina ha beneficiato dell’ausilio di 2 calci di rigore; mentre l’attaccante trentino ha trovato la via rete sempre su azione. Una nota di merito in più che evidenzia come Pina-gol avrebbe meritato una chiamata da Coverciano. Pazienza, ormai è andata così. Adesso - in attesa della nomina del nuovo commissario tecnico - il numero 99 proverà a mettersi in mostra alla sua maniera. A suon di gol per meritarsi una convocazione da Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Intanto intorno a Pinamonti iniziano a riecheggiare le prime sirene di mercato. Un paio di club stranieri, infatti, hanno già chiesto informazioni alla società emiliana. Occhio poi alla Roma che in estate dovrà puntellare il reparto offensivo.