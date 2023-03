Sassuolo-Spezia, conferenza Semplici: Nzola, Shomurodov e infortunio Reca

Lo Spezia vuole dare continuità alla vittoria contro l'Inter e ha bisogno assoluto di punti per tenere lontano il Verona nella corsa alla salvezza. L'arrivo di Semplici ha riportato entusiasmo con due pareggi e un successo, quello contro i nerazzurri. Al Mapei, i liguri, affronteranno una formazione in salute come quella dei neroverdi in scia positiva da diverse partite e nelle ultime otto gare hanno raccolto ben 17 punti , secondi soltanto al Napoli . Proprio di questa sfida ha parlato in conferenza stampa Leonardo Semplici .

Sassuolo-Spezia, le parole di Semplici

Leonardo Semplici ha analizzato la prossima partita contro il Sassuolo: "Quando batti l’Inter, che è la più forte d’Italia per valore della rosa, ti deve dare qualcosa. Questa partita deve darci e non levarci, questa soddisfazione se resta singola non è valsa a niente. Andiamo avanti con umiltà e rispetto. Loro sono una società che ha lavorato molto bene anche vendendo alcuni giocatori e migliorandosi come rosa. Affrontiamo una squadra con grandi valori tecnici e sarà difficilissimo, stiamo cercando di prepararla al meglio perché vogliamo dare continuità. Voglio mettere tutti in condizione di allenarsi al meglio, per farlo con serenità, forza e determinazione. Abbiamo fatto delle buone cose ma il percorso è ancora molto lungo. Siamo convinti che attraverso il lavoro e le qualità dei ragazzi potremo fare un finale di campionato positivo che ci porti all’obiettivo salvezza".

Poi le parole sui singoli: "Reca è infortunato, ne avrà per due settimane quindi lo riavremo dopo la sosta. Nzola e Shomurodov insieme? Sono giocatori di grande valore e farli giocare insieme potrebbe darci quella alternativa di finalizzazione. Dobbiamo trovare gli equilibri giusti, ma voglio giocare con una squadra con la prerogativa di mandare in gol più giocatori. Ferrer nonostante l'episodio particolare contro l'Inter lo tengo in considerazione. Wisniewski è entrato benissimo l'ultima gara e non era facile".