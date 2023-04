Spezia-Lazio, conferenza Semplici: “Agudelo c’è. Zurkovski e Kovalenko..."

Dopo il pari contro la Fiorentina , lo Spezia è chiamato a una nuova impresa contro la Lazio per chiudere un periodo di partite intenso, considerando anche la sfida contro l'Inter del Picco. La vittoria del Verona ha messo un po' alle corde anche la squadra di Semplici ora distante soltanto quattro punti dai veneti. Alla vigilia della partita ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei liguri.

Spezia-Lazio, le parole di Semplici

Leonardo Semplici ha analizzato la prossima sfida contro la Lazio: "Voglio vedere una squadra ambiziosa, che non pensa all'avversario, poi sai che con determinate squadre come la Fiorentina nell'ultima partita o la Lazio nella prossima puoi soffrire, ma mi è piaciuto che sabato scorso abbiamo comunque messo in pratica le nostre idee. Il gol dell'Hellas Verona all'ultimo minuto contro il Sassuolo? Chiaro che se avesse pareggiato avremmo mantenuto il margine di vantaggio: i risultati degli altri li guardi ma non devono incidere sul nostro percorso. Immobile? Mi ha fatto tanti gol e mi han detto ne abbia fatti molti anche allo Spezia: se non fosse nell'undici titolare sarebbe meglio (ride, ndr), ma chiunque giochi potrebbe far male".