Spezia-Verona, lo spareggio di Semplici e la rivelazione sui rigori

Una gara che vale una stagione. Lo Spezia di Leonardo Semplici questa domenica sfiderà l' Hellas Verona nello spareggio per la permanenza in Serie A . Dopo l'ultimo turno di campionato le due squadre sono rimaste appaiate a pari punti, e così giocheranno il tutto per tutto in una sfida secca in quel di Reggio Emilia.

Semplici presenta Spezia-Verona

Il tecnico dei bianconeri Semplici ha presentato la gara in conferenza stampa: "Giocheremo la partita più importante dell'anno, sia per noi che per il campionato italiano. Dovremo viverla con fiducia, consapevolezza, e rispetto dell'avversario. Ci saranno diverse assenze ma concentriamoci su chi c'è, la squadra sta bene. Ovviamente le energie nervose in questa settimana andavano gestite, ma insieme allo staff abbiamo lasciato i ragazzi in serenità. Durante la settimana ho valutato due opzioni per sostituire Amian e Gyasi, entrambi squalificati.Scenario calci di rigore? Li proviamo sempre, questa settimana li abbiamo testati con tutti. Ma non vogliamo pensare a questa possibilità, cercheremo di chiudere nei 90 minuti. Ventura dice che il Verona è più entusiasta? Per me non è così, loro pensavano di essere salvi quando abbiamo perso con il Torino e così non è stato. Guardo in casa mia, non so se siamo più forti o meno, ma in questi 90 minuti ogni valore si azzera".