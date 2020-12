Torino, Belotti è la priorità: vietato perderlo

TORINO - Non si può nemmeno dire che sia rimasta l’unica cosa sulla quale siano tutti d’accordo in casa Toro (quella che comprende tutti: anche - anzi soprattutto - i tifosi). Perché sono ormai tristemente diventati troppi perfino i cuori granata che non solo augurano a Belotti di fuggire da questa tristezza calcistica e ambientale, ma addirittura se lo augurano. Nel senso che proprio lo auspicano, con commenti espliciti: per il bene che gli vogliono e la stima che gli riservano, ma anche per l’avversione alla società e le distanze siderali (tecniche e morali) che lo distinguono e in un certo qual modo lo separano dal resto della squadra. In realtà, però, nessuno lo pensa davvero: nemmeno quelli che invece, piegati dal disincanto e piagati dalla frustrazione, sostengono convinti di sì. Fanno i cinici, animati dal sarcasmo dello sfinimento, ma non riuscirebbero mai ad accettare (pure) la perdita del Gallo, accogliendola con un «meno male, siamo contenti per lui». Perché è rimasto, Belotti, l’unico pezzo di Toro nel quale potersi riconoscere, se non identificare, guardando quella fascia di capitano librarsi in aria e sbattersi ovunque per il campo nel tentativo di non arrendersi mai a un destino di sconfitta che sembra divenuto ineluttabile.