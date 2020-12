Torino, la strana esclusione di Bremer

TORINO - Una certezza che di partita in partita conferma se stessa e due giocatori in ascesa. Non c’è molto da salvare in un Toro che domani a Roma affronterà i giallorossi da distanza siderale: sei i punti della squadra di Giampaolo (una vittoria, tre pareggi e sette sconfitte), 21 quelli ottenuti dal gruppo di Fonseca (sei successi, tre pareggi e due ko). Non molto, ma qualcosa va protetto. E non soltanto in relazione a Belotti che appunto rappresenza l’assoluta certezza. Con l’Udinese ha avuto una flessione, comprensibile considerato il contesto e trattandosi di un calciatore alla prima stagione da protagonista, ma Singo è indubbiamente un valore aggiunto del Torino. In crescita pressoché continua, assieme all’ivoriano, c’è anche Bremer (pure il Lukic pre Covid, si stava imponendo quale preziosissima risorsa, ma il serbo una volta guarito dal virus, non ha fin qui saputo esprimersi ai livelli di inizio annata).