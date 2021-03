Lazio, muore il Primavera Guerini. Era ex Toro, il cordoglio granata

ROMA - Ha perso la vita a Roma l'ex Primavera del Torino Daniel Guerini, 19enne passato lo scorso anno alla Lazio. Questo il cordoglio del club granata: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera". Il giovane è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 per le strade della Capitale, tra una Smart For Four (sulla quale era a bordo la giovane promessa insieme a due suoi coetanei) e una Mercedes Classe A.