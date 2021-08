Torino, in mille per il test con la Pro Vercelli. Bremer, caviglia da valutare

Sono poco meno di mille i biglietti in vendita. Ma almeno, a partire dall'amichevole di dopodomani contro la Pro Vercelli, si potrà tornare a respirare un po’ di normalità. Il Toro affronterà le bianche casacche al Filadelfia (si gioca alle ore 17.30), che finalmente riapre i battenti anche al popolo granata. Quella di sabato sarà una sgambata utile soprattutto per i giovani o per coloro che non verranno impiegati il giorno dopo in Olanda nel test contro l'Az Alkmaar (calcio d'inizio alle 18). I biglietti in vendita per il match del Fila riguarderanno i posti nella tribuna principale e saranno riservati solo ai possesori di green pass: in mancanza del certificato non sarà consentito l'accesso al tempio granata. I tagliandi potranno essere acquistati presso la Biglietteria Nord dello Stadio Grande Torino, oppure in tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket: l'intero costa 10 euro, mentre gli Under 16 entrano con 5 euro. Ingresso gratuito, invece, per i bambini di età inferiore ai 6 anni. Dunque, il Filadelfia riapre.