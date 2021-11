Praet, nuovo infortunio: già spedito a casa

TORINO - Era in dubbio e non è stato convocato per la partita di stasera contro il Galles, come lui out anche Eden Hazard, Mignolet, Denayer e Courtois. Il ct del Belgio, Martinez, non prende rischi con giocatori non al 100% e li rimanda a casa, visto che la sua Nazionale è già qualificata ai Mondiali, ma sul conto del granata c’è comunque preoccupazione: Dennis Praet, infatti, nell’allenamento di ieri mattina, prima che la squadra partisse per il Galles, ha sentito un dolore alla coscia. Non nel punto in cui lamentava un fastidio prima di lasciare Torino, ma in un’altra zona del muscolo. Dovuto, il nuovo affaticamento (si spera sia solo questo), al lavoro dei giorni scorsi con i suoi connazionali.