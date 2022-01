Toro, nuovi contatti con la Sampdoria per la cessione di Verdi

TORINO - Ivan Juric in estate ci credeva. Era convinto che avrebbe ricostruito il giocatore fantastico che ai tempi del Bologna ha fatto innamorare il Napoli , che lo ha preso nell’estate 2018. Purtroppo, però, Simone Verdi si è incagliato. Peggiorando, se possibile, la situazione vissuta con la maglia granata nell’ultimo biennio: per lui, in questa stagione, solo 43’ giocati. Una miseria, per una pedina che il Toro nel 2019 ha pagato circa 23 milioni di euro .

Per D'Aversa rappresenterebbe una variante in più sulla trequarti

Evidentemente è il momento di cambiare aria: le frizioni con Juric prima della gara contro lo Spezia del 6 novembre scorso, che sarebbe potuta diventare quella della resurrezione vista l’assenza di Brekalo e le non perfette condizioni di Praet e Pjaca (entrambi a mezzo servizio nella sfida del Picco), hanno definitivamente compromesso il presente e il futuro di Verdi al Toro. Sul fantasista classe ‘92 adesso è forte la Sampdoria. Per Roberto D’Aversa, infatti, il granata rappresenterebbe una variante in più sulla trequarti. Non è un caso che proprio in queste ore i contatti fra Daniele Faggiano e Davide Vagnati si stiano intensificando a proposito di questo affare.