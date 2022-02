Torino, buone notizie per Juric: Brekalo torna in gruppo

Brekalo dovrebbe giocare contro i lagunari

A meno di peggioramenti nelle prossime 48 ore, Brekalo sarà regolarmente schierato da Juric. Indispensabile, in questo momento, la qualità del trequartista croato. Sebbene quest’ultimo non abbia brillato contro l’Udinese: è apparso più spento e meno ispirato, ma anche i compagni non lo hanno messo in condizione per far male. Brekalo è una certezza del Toro di oggi, ma anche in prospettiva: praticamente scontato il riscatto dal Wolfsburg, che detiene il cartellino del giocatore [...]