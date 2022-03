Torino, Edera a primavera

TORINO - Ex giovane virgulto del vivaio granata, rinascerà a primavera, come il cervo di Riccardo Cocciante e come da metafora suggerita dal cognome, verde speranza. Note e versi, quelli del celebre cantautore, che evocano nostalgia, la stessa di Simone Edera per il terreno di gioco. Gli manca terribilmente l'adrenalina del campo. La fortuna, nella passata stagione, gli ha tirato uno schiaffone in faccia. Girone di ritorno da urlo con la Reggina, condotta verso una comoda salvezza. Ma proprio nel momento in cui poteva far festa con gli amaranto ecco la mazzata: il 7 maggio, durante la gara contro il Lecce, il prodotto del vivaio del Toro si rompe in un colpo solo il legamento crociato, il collaterale mediale e il tendine rotuleo del ginocchio destro. Un vero guaio, per il quale ancora oggi sta pagando pegno. Già, perché non si è ancora avvicinato del tutto a una completa ripresa dell'attività coi compagni. Dal mese di ottobre ha iniziato a correre, da dicembre svolge lavori di fisioterapia ed esercizi sulla parte atletica, poi i primi calci al pallone e adesso un calvario che, lentamente, sta volgendo al termine.