Torino, l'intoccabile di Juric: Lukic da blindare

TORINO - Sasa Lukic è l’esempio lampante di tesoretto costruito in casa. E di come possa fare la differenza il lavoro di un tecnico: perché un allenatore non si giudica solo dai risultati delle partite, ma anche da quello che riesce a tirare fuori dai propri giocatori. Quanto sia riuscito Ivan Juric a fare con Sasa Lukic è sotto gli occhi di tutti: certo ci vuole la stoffa, altrimenti non si può andare lontano, ma chi si ricorda dei primi passi del serbo in granata, al suo arrivo nel 2016 alla corte del connazionale Sinisa Mihajlovic, faticherà a riconoscerlo e apprezzerà i netti progressi. A volte basta un po’ di fiducia per spiccare il volo e in effetti, se andiamo a scavare nella stagione granata giocatore per giocatore, l’annata di Lukic è stata brillante e forse la più sorprendente.