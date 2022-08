Pecci carica il Toro: "La strada è giusta, Ilkhan acquisto interessante"

TORINO - "Maradona e Platini, al giorno d'oggi, mica verrebbero a giocare in Italia". La premessa di Eraldo Pecci è un concentrato di saggezza romagnola, per schiettezza e inconfondibile accento. E rappresenta la base su cui poggiare ogni considerazione di mercato. Perché il calcio rispetto ai tempi in cui calcava lui il rettangolo verde è cambiato in maniera radicale, e di conseguenza anche il modo di intendere le trattative che tengono banco lungo l'estate. Non è più il momento dei fuochi d'artificio e dei colpi ad effetto. Meglio lavorare con attenzione e lungimiranza, per mettere un mattoncino sopra l'altro. L'ex regista di San Giovanni in Marignano, uno scudetto nella personalissima bacheca conquistato proprio con la maglia granata, indica così nel Milan un esempio virtuoso da seguire anche e soprattutto per il Torino. Con le dovute proporzioni, s'intende: nessun passo più lungo della gamba, ma una sana sorsata di realismo. "Oggi è inevitabile costruire dalle fondamenta, con pazienza, per poi aggiungere di anno in anno quegli elementi che possano alzare gradualmente l'asticella – l'analisi di Pecci, 203 presenze con il Torino tra il 1975 e il 1981 e il tricolore con Radice nel 1975/1976 come fiore all'occhiello dell'intera carriera –. I rossoneri mica hanno conquistato la Serie A partendo dal nulla: hanno avuto l'intuizione di prendere i vari Tonali e Kalulu e la serenità di aspettarli. Certo: devi avere la capacità di puntare sui cavalli giusti al momento giusto, ma anche il Torino deve ragionare in quest'ottica".





Eraldo Pecci, a che punto è la base su cui costruire in casa granata?



"La base è buona, come ha certificato l'ultimo campionato. Anche se si è perso qualcosa per strada, tra una cosa e l'altra: un addio come quello di Bremer, alla luce delle cifre che hanno sancito la partenza del brasiliano, è pressoché inevitabile, ma per un elemento come Mandragora sinceramente avrei fatto uno sforzo in più".



Dopo una lunga attesa, il mercato del Torino negli ultimi giorni si è fatto frizzante: Miranchuk e Vlasic, gli ultimi arrivati sulla trequarti, sono profili che la convincono?



"Si tratta di giocatori con grandi colpi, per cui vale certamente la pena di lavorare al fine di inserirli nell'ossatura della squadra. Anche se portano con loro alcuni punti interrogativi: in Italia, come dicevo, non è più il tempo dei clamorosi acquisti a colpo sicuro per nessuno".



Che idea si è fatto del russo, avendolo visto all'opera nelle due annate appena trascorse all'Atalanta?



"Mi ha fatto una buona impressione, come già me l'aveva fatta prima di sbarcare a Bergamo. L'unico dubbio è legato al modesto impiego in campo: magari le motivazioni sono connesse a una fisiologica difficoltà nell'ambientamento, magari sono invece dettate dai differenti ritmi di gioco. Solo che quelli di Gasperini sono molto simili a quelli di Juric".



Ecco, Juric: la sua permanenza in panchina vale quanto un buon acquisto sul mercato?



"Premetto che Ivan mi sta simpatico e lo reputo anche molto bravo, ma il Torino ha bisogno di buoni giocatori prima che di buoni allenatori. Vale per tutte le squadre, dal mio punto di vista. Juric garantisce la sua impronta, certo, ma alla fine si presenta davanti ai microfoni a chiedere gli innesti giusti: come Mourinho, come Ancelotti. L'allenatore davvero bravo è quello che si fa comprare i giocatori bravi. Detto ciò..."



Detto ciò?



"Le sue qualità sono evidenti, a me piaceva già molto il modo di giocare del suo Genoa. E l'ultima stagione di Tudor al Verona ne è l'ulteriore riprova: Ivan all'Hellas aveva lasciato un'ottima base di partenza su cui costruire".



Ha visto le immagini della lite con Vagnati in Austria?



Tornando al mercato, qual è stato l'acquisto più interessante finora in casa granata?



