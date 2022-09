Toro, con Ricci ko ora in mezzo c’è da soffrire

TORINO - La cattiva notizia è che il Torino – proprio sul gong della sessione estiva, ironia della sorte – si è ritrovato a fare i conti con infortuni che stanno limitando fortemente le scelte di uno Juric che avrebbe gradito almeno un elemento in più dal mercato. Quella buona, per converso, è che la sosta per le Nazionali è dietro l'angolo e permetterà allo staff granata di lavorare con più serenità al Filadelfia per recuperare gli acciaccati. L'emergenza c'è, insomma, soprattutto in mezzo al campo, ma andrà gestita più che altro nelle prossime tre gare: in una stagione così compressa e frenetica sarebbe anche potuta andare peggio. Invece il tecnico croato dovrà inventarsi qualcosa, o non inventarsi nulla e chiedere ai suoi di stringere i denti, da qui a due settimane: domani sera in casa contro il Lecce, sabato a San Siro di fronte all'Inter e poi ancora al Grande Torino con il Sassuolo. A quel punto, in vista della ripresa e imprevisti permettendo, Juric dovrebbe ritrovare Ricci e Miranchuk, oltre a un Singo già in queste ore sulla via del pieno recupero. Il centrocampista toscano, in questo momento, è il profilo che preoccupa di più. Perché il suo è l'infortunio più recente, perché l'interessamento distrattivo del muscolo soleo di sinistra rappresenta una diagnosi seria. E perché è l'elemento, in rosa, più difficile da sostituire. Un po' per le sue eleganti caratteristiche tecniche e un po' per un organico nel ruolo avaro di alternative.