Inter-Torino, Paro: "Juric a San Siro? Dura. Servono cinismo e attenzione"

"Secondo me è dura vederlo a San Siro - ammette comunque in conferenza stampa Paro - anche se per lui è una sofferenza vedere le partite da casa: ci siamo confrontati per tutta la settimana e poteva seguire gli allenamenti". La testa di entrambi è già rivolta al big-match del 'Meazza' contro l'Inter: "Vivono un periodo un po' così, ma è una grande squadra e servirà una prestazione al 100% per 95 minuti - aggiunge Paro - oltre a un approccio intenso e giusto: ci concederanno sicuramente delle occasioni, dovremo avere cinismo per sfruttarle". Paro spiega poi come la squadra si sta preparando in assenza di Juric: "In questi giorni sono andato a casa sua con le dovute precauzioni, poi andavo in campo. Può vedere gli allenamenti, chiamare i ragazzi, si lavora un po' così. La presenza in campo è un'altra cosa, ma i ragazzi hanno un ottimo spirito e speriamo che torni presto". Il Toro affronta i nerazzurri in un momento complicato e fitto di impegni tra campionato e Champions League. A tal proposito Paro commenta: "Hanno grandi giocatori e tanti cambi, pur con tante gare ravvicinate. Sono giocatori abituati a voler vincere, è sempre difficile affrontare, Ora stanno vivendo un momento particolare, ma sono abituati: è sempre difficile andare contro una big, servirà la testa giusta".

Torino, Paro sulle condizioni della squadra

Il tecnico granata si concentra poi sulle condizioni dei singoli e della squadra: "Schuurs e Singo sono a disposizione, Miranchuk sta procedendo bene e tra la prossima settimana o quello dopo dovrebbe tornare con la squadra". Poi sull'ex della gara Yann Karamoh: "Arriva da un periodo in cui si allenava da solo, è come se fosse in ritiro in questo momento. La scorsa settimana ha fatto lavori integrativi, non è stato convocato perché vogliamo metterlo in forma. Nel giro di un paio di settimane sarà a disposizione". Sul ballottaggio Schuurs-Buongiorno in difesa rivela: "Schuurs arriva da un tipo di lavoro a livello difensivo diverso, perciò stiamo cercando di inquadrarlo bene nel nostro sistema: la scelta è più Buongiorno, ha dimostrato di essere un giocatore affidabile. Valutiamo di settimana in settimana chi mettere in campo".

Toro, sempre più cinismo. Sulla gerarchia in attacco...

Poi si passa al reparto offensivo e ai due centravanti Pellegri e Sanabria: "Li alterniamo in base al gioco che vogliamo proporre. Hanno caratteristiche diverse: Pellegri è più di potenza e profondità, Sanabria ci fa inserire bene ed è più trequartista, che viene incontro e fa giocare bene la squadra. Stanno bene entrambi, valuteremo. In Serie A è difficile creare 10-15 occasioni...Pellegri con il Lecce ha avuto due occasioni, una gliel'ha parata e l'altra era in fuorigioco di poco. Serve più cattiveria là davanti, cercando di sfruttare le poche occasioni che ci darà l'Inter. È un passaggio che facciamo con i ragazzi, cerchiamo di migliorare in fase di conclusione e ultimo passaggio".

