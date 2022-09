Ricci spinge il Torino: "Bilancio positivo, sono arrivati ottimi giocatori"

TORINO - È tornato il vecchio cuore Toro. L’avvio di stagione della squadra di Juric ha riportato la formazione granata ai vecchi fasti. L’ambiente è carico, c’è consapevolezza che potrebbe essere l’anno buono per tornare a competere per un posto in Europa. Samuele Ricci dopo le prime giornate fa un primo bilancio. “Ci sono tantissime squadre che possono lottare per stare in alto - dichiara il centrocampista ai microfoni di Dazn - c’è stato un mercato molto intenso, sono arrivati degli ottimi giocatori anche al Torino. La Serie A è un campionato difficile, quest’anno ancora di più. La squadra che fin qui mi ha impressionato maggiormente è stata la Lazio, ritengo Milinkovic il miglior giocatore del campionato nel mio ruolo”.