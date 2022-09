Il Toro più pericoloso: Sanabria e Vladonjic

Detto questo Juric poco può fare guardando in là, come a nulla gli servirebbe rimpiangere rivolgendo indietro lo sguardo: compito del tecnico è quello di sviluppare da una rosa che lo segue, e da uno spogliatoio che come nella passata stagione è sano, il gioco più funzionale a ottenere risultati positivi. Senza perdere di vista i valori: che dicono ad esempio che tra i granata e il Napoli c’è una differenza in favore degli azzurri. Non incolmabile, dal Torino nella sua versione migliore. Con i migliori giocatori piazzati nelle corrette posizioni. Comprensibile che per ovviare alla stitichezza offensiva al tecnico sia venuto in mente di stravolgere il quadro - Vlasic al centro poco dietro a Seck e Radonjic - bene pure che anche grazie a due settimane di lavoro con i benefici connessi, almeno per chi è rimasto, i granata possano ripartire da consolidate certezze. Ad esempio al Fila ha sudato Sanabria, che ritrovata brillantezza potrà aumentare l’incidenza sotto porta, o avere forza nelle gambe per difendere palla e duettare con i due esterni offensivi. Uno sarà Radonjic, in panchina nella sfida vinta dalla Serbia per 4-1 sulla Svezia e ieri sera subentrato allo juventino Kostic nel successo in Norvegia. L’altro Nikola Vlasic, fin qui tra i granata l’elemento che meglio è riuscito a operare una sintesi tra qualità nelle prestazioni e continuità delle medesime. Non c’è dubbio, in questo momento il trio migliore è questo: pochi dubbi in fascia, dove Seck non ha saputo incidere quanto i due compagni. Resta da vedere come si muoverà Karamoh, quando Juric lo riterrà pronto per il debutto, ma la sensazione è che davanti a sé l’ex di Inter e Parma abbia una lunga strada, prima di poter insidiare Vlasic e Radonjic, in una sintesi “Vladonjic”, questa entità di estro e ottima tecnica emersa dai Balcani. A loro il compito di mettere nelle migliori condizioni Sanabria (Pellegri è out per infortunio), di suo però chiamato a metterci su ogni palla che gli passerà a tiro la giusta cattiveria. Anche perché al Maradona il rischio è che di chance, di palle buone per la stoccata non ne arriveranno a profusione. Sanabria dovrà trasformare in oro quelle poche che gli capiteranno in area, nutrendosi anche di fiducia per tentare la conclusione da fuori: non è uno specialista, in tal senso, ma ha una buona battuta. Si ricordi il battesimo con il Torino: un gol a Crotone con una splendida stoccata dai 20 metri. Prodezza alla quale ne sono seguite altre 11. Cinquantuno le presenze: media bassa e lo si sapeva. Juric, però, spera sempre che «Sanabria impazzisca e vada in doppia cifra». Il tempo ci sarebbe.