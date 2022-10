Torino: Pellegri e Ricci a parte, ma c’è ottimismo

TORINO - Restano fuori dal gruppo i tre giocatori che non hanno preso parte alla trasferta di Napoli . Dalla quale era stato escluso pure Seck , bloccato da un attacco gastrointestinale. Se l’esterno offensivo prelevato dalla Spal è riabilitato, ancora Juric non può festeggiare il rientro di Pellegri, Ricci e Vojvoda . I quali comunque, e in questo ordine, coltivano un certo ottimismo in relazione alla possibile convocazione per la sfida contro l’Empoli. In calendario domenica e ultima prima di entrare nella settimana del derby, calendarizzato per sabato 15. La sofferenza all’adduttore che ha fermato Pellegri con l’Under 21 è quasi rientrata. Presumibile che tra oggi e domani il centravanti possa prendere parte a una normale seduta, così da ritagliarsi uno spazio in panchina con licenza di entrare al posto di Sanabria .

Un po’ di cautela in più trattando l’argomento. Il centrocampista sta lavorando sodo per rimettersi al passo, ma a questo punto è assai difficile un suo rientro dal primo minuto. Contro la sua ex squadra è invece possibile possa giocare una mezzora, così da carburare in vista del. La sua geometria a questo Toro manca molto, ma forzare un rientro dopo cinque partite di stop, anche in considerazione del successivo appuntamento, non sarebbe sensato. Probabile si vada avanti con la coppia formata da, con l’azzurro pronto a dare il suo contributo a gara in corso. Per quanto riguarda le corsie esterne il sogno diè di riavere il prima possibile, che però del lotto è il giocatore fisicamente più indietro. A questo punto, alla luce delle recenti, deludenti prestazioni di Aina, contro i toscani toccherà a Singo e Lazaro. Qualche riflessione viene anche portata avanti in attacco, ma qui i ruoli sembrano chiari: da un Miranchuk con una settimana in più di lavoro Juric si aspetta una crescita prestazionale, dopodiché il tridente sarà completato dain questa fase sembra più una lussuosa carta di riserva - e. Da vedere se il croato tornerà alla posizione di esterno offensivo, quella dalla quale fin qui ha inciso di più (è il bomber del Toro con 3 reti), o se ancora lo si vedrà un po’ ingabbiato - almeno così è stato contro Sassuolo e Napoli - al centro.

L’abbondanza di scelte rende la difesa il reparto con i ballottaggi più vivaci. Djidji e Rodriguez sono le creauture di Juric, Zima ha ritrovato la giusta condizione in Nazionale dopo l’infortunio di inizio stagione, Buongiorno ha bisogno di fiducia e Schuurs per quanto fatto vedere è un imprescindibile del pacchetto arretrato. Tutti hanno chance di giocare, con l’Empoli. Dovendo immaginare la linea si può andare su Djidji, Schuurs e Rodriguez. Ma Buongiorno ha tante chance di ribaltare il quadro, come Zima è un forte candidato alla prima da titolare, in campionato.