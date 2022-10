Torino: l'Empoli, Sanabria gol, Schuurs e la Juventus dietro l'angolo

«Mah, magari servirebbe che i trequartisti lo rifornissero costantemente di palloni da buttare in rete. Se Radonjic , Vlasic e Miranchuk lo sostengono, può raggiungere il traguardo storico di andare in doppia cifra nella classifica marcatori».

«Diciamo che il suo vice, Matteo Paro , ha dimostrato fin qui di saperlo sostituire bene. Anzi, la sua calma potrebbe aiutare la squadra a vivere serenamente la partita contro l'Empoli che è fondamentale per uscire dalla serie negativa».

3. Singo è in crisi?

«Nì. Di sicuro non è la sua miglior stagione ,non è neppure in gran forma. Può migliorare e tornare importante sulla corsia destra».

4. Schuurs è un caso?

«Lo diverrebbe se non giocasse il match contro l'Empoli».

5. I tifosi granata riempiranno lo stadio Grande Torino domenica a pranzo contro i toscani?

«Non ci sarà il pienone, quello da 25 mila posti occupati. Ma ci sarà comunque un bel clima e sugli spalti prenderanno posto le Academy del Toro. Poi incombe il derby con la Juventus e molti sceglieranno: la Maratona, per esempio, è già esaurita per la madre di tutte le partite».

