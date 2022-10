Toro: battere l'Empoli per ripartire in vista del derby

TORINO - Reduce da tre sconfitte consecutive - che diventano quattro nelle ultime cinque gare andando a comprendere il ko di Bergamo (unico successo col Lecce) - e con all’orizzonte il derby di sabato prossimo, il Toro domani riceve l’Empoli: prova evidentemente da non fallire, per ragioni di classifica e di autostima del gruppo. Dopo tante partite vissute con poche opzioni legate alle scelte di formazione, questa volta Juric ha l’imbarazzo della scelta. «Vojvoda, Ricci e Pellegri pur con carichi ridotti ma si sono allenati in gruppo e possono anche giocare dall’inizio». Possibile proprio che l’ex empolese Ricci ritrovi una maglia da titolare, dopo uno stop forzato di cinque giornate causa infortunio. Il centrocampista è in ballottaggio con b, come in difesa l’ampio raggio di possibilità mette in concorrenza Buongiorno e Schuurs. Tante le possibilità di cambiare in corsa: «Sì - conferma il tecnico - adesso anche Pellegri e Karamoh hanno trovato una buona condizione e possono essere due risorse». Battere l’Empoli, evitare l’inizio di una crisi e mettersi nelle migliori condizioni psicologiche in vista del derby: questo l’obiettivo del Torino per la prova di domani. Che in panchina vedrà l’ex granata Zanetti contro Paro, per la terza volta in campionato chiamato a sostituire Juric (contro Lecce e Inter per la polmonite che aveva colpito il croato, ora causa squalificata rimediata dal primo allenatore a Napoli).