Martello e ventaglio: così il Toro spaventa la Juve

TORINO - Il martello e il ventaglio: per lottare, per sperare, per far paura, per tentare di farcela. Il martello e il ventaglio rappresentano le stigmate della filosofia di Juric applicata al Torino in questa stagione, riveduta e corretta data la radicale ricomposizione della rosa rispetto alla scorsa stagione (Bremer, Pobega, Mandragora, Praet, Brekalo e Belotti: 6 i titolari usciti di scena, con le loro peculiarità). Abbiamo negli occhi le immagini di queste prime 9 giornate dei granata, partita per partita: quanto si vede dagli spalti o davanti alla tv sono le fronde, diciamo così, delle due fasi di gioco promosse da Ivan. Le radici, che affondano nel lavoro quotidiano al Filadelfia, si possono invece scorgere attraverso l’analisi comparata di tutti gli ampi, complessi report (statistiche e immagini rielaborate al computer) che compaiono sul sito ufficiale della Lega di Serie A. E si scorge ogni volta un insieme costante di specifiche attitudini tattiche. Ogni gara fa storia a sé, naturalmente, e nessun avversario è, sic et simpliciter, paragonabile a un altro. Sono le somiglianze, a interessarci. Partendo dall’esplosione di gioco visto domenica contro l’Empoli, quale picco di indice di pericolosità, per atterrare sulla sfida di San Siro contro l’Inter, avversario per tanti aspetti assimilabile alla Juventus. Anche allora i granata si trovarono davanti una big in crisi di identità e di punti, balbuziente (giocando molto peggio dei granata e subendo 7 occasioni nitide da gol, i nerazzurri la sfangarono solo all’89’ grazie a un blackout dei granata in marcatura). Si possono così prefigurare ampie porzioni di derby quantomeno sotto il profilo tattico, a pochi giorni dalla sfida con un’altra grande in crisi di gioco e con limiti di forma atletica.

Torino, Rizzitelli: "Un bomber per l'Europa" Il Torino spaventa la Juve Sovrapponendo i vari report analitici in 9 giornate si scorge un fil rouge: l’identikit di questo Torino. Capace di giocar bene (non sempre, ma spesso) e di mettere a lungo in difficoltà anche formazioni dalla potenza di fuoco (quanto alla qualità della rosa) ben superiore (Lazio, Inter, Atalanta; solo la gara di Napoli fa storia a sé: 2 a 0 dopo appena 12 minuti...). Il primo macrodato elaborato al computer che salta agli occhi riguarda la fase di non possesso. Punto primo, l’occupazione degli spazi: mediamente, il Toro aggredisce con un pressing di squadra gestito nell’arco di 25/30 metri, a seconda dell’avversario. Significa 10 giocatori di movimento che si contraggono a cavallo della metà campo, con una concentrazione che aumenta nel cuore del prato. I difensori salgono, mentre i 2 trequartisti e il pivot arretrano andando a pestare i piedi al portatore di palla. Con un mediano deputato a francobollare quasi a uomo l’avversario più di qualità tra centrocampo e trequarti avversaria. Il tutto, con un baricentro alto che oscilla mediamente tra i 50 e i 55 metri (mentre, in fase di costruzione, si sale anche oltre i 60 metri). I giocatori si muovono a grappoli di 3 e ogni insieme è interconnesso con quelli ai lati, davanti o dietro. La disposizione media che risulta, relativamente alle posizioni dei 10 giocatori di movimento (vedasi il campetto con i circoletti), dà perfettamente l’idea della compattezza tattica della squadra, quando martella in pressing attraverso una serie di sfide sì uno contro uno, ma con la rapida moltiplicazione delle marcature (doppie o triple).

Torino, martello e ventaglio Il martello sa però trasformarsi velocemente in un ventaglio quando è il Torino a manovrare. La squadra si muove a memoria, i braccetti difensivi e gli esterni si allargano, il pivot e uno dei due trequartisti salgono per dare profondità, mentre l’altro (a turno) tende a restare tra mediana e trequarti per dare meno punti di riferimento. E qui brilla un altro valore elaborato al computer: in media la velocità del pallone trattato dai granata è maggiore rispetto a quella degli avversari (fin clamoroso quanto si vide a San Siro: 45 chilometri orari di media, contro i 38 dei nerazzurri). «Il pallone va fatto correre. Se dovesse venir portato, gli avrebbero disegnato i manici»: Eraldo Pecci sa essere fulminante nelle sue battute ricche di buon senso, quando commenta il calcio contemporaneo. Ed esattamente questa è la filosofia di Juric. Creando una rete di interscambi e fraseggi come dentro a un flipper, il Torino riesce di frequente anche nell’impresa di far correre di più gli avversari, stancandoli maggiormente se non addirittura frustrandoli nello spirito (e le differenze possono oscillare anche oltre i 3 chilometri totali, alla fine: sia che il Torino giochi contro una big come l’Inter, sia contro una formazione del valore dell’Empoli). Difatti il Torino è “soltanto” 13° nella classifica delle squadre che corrono di più (chilometri percorsi da inizio campionato), ma con una coerenza speculare è 4° per possesso palla generale (in minuti) e addirittura 2° per possesso palla nella metà campo avversaria (comanda la Fiorentina; la Juventus è 9ª). I problemi atletici fin qui mostrati dai bianconeri si contrappongono, sulla carta, allo sviluppo del gioco in crescendo mostrato dal Torino in quasi tutti i secondi tempi per indice di pericolosità.