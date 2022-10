Milinkovic Savic, l'arte di essere Vanja: leader del Torino anti Milan

TORINO - Contro l’attacco del Milan i granata hanno un uomo in più per difendere. Ovvero il giocatore che difende i pali: sì, proprio così. E chi l’avrebbe mai detto che in questo scorcio di campionato Vanja Milinkovic-Savic diventasse il giocatore in grado di fare la differenza? Con le sue grandi parate, una addirittura strepitosa su Beto nell’ultimo minuto di recupero, ha salvato la vittoria granata a Udine. Ma anche in precedenza, ovvero nelle scorse partite, si è messo in grande evidenza tant’è che Ivan Juric, sempre molto cauto nei giudizi sui singoli, si è sbilanciato: “Vanja è un grande portiere, aveva solo bisogno di giocare con tranquillità, bravo con i piedi, sicuro tra i pali è il numero uno che sposa perfettamente il mio credo calcistico. Io ho sempre avuto fiducia in lui”.