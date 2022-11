Torello Pellegri sulle orme di Gallo Belotti. E il Torino corre

TORINO - Ancora Pietro Pellegri e ci mancherebbe altro. Un po’ perché Tonny Sanabria difficilmente riuscirà a recuperare e molto perché il ragazzo, finalmente in ottima condizione fisica e senza acciacchi, sta tirando fuori tutto il suo potenziale. Che non è poco. Contro il Milan non è andato a bersaglio ma ha giocato ugualmente una partita splendida, forse la migliore da quando indossa la maglia granata. L’attaccante si è finalmente liberato dalla precarietà fisica del passato e svolge i duri allenamenti di Ivan Juric senza nessun problema .

Pellegri sulla via del Belotti

Dopo aver segnato il gol decisivo a Udine, a cui vanno aggiunti i due realizzati in Coppa Italia, il giovane Torello domenica a Bologna cercherà di rinforzare il suo bottino nella classifica cannonieri. Scenderà in campo dall’inizio, ovvio, con ancora più responsabilità di prima. E Juric punta molto su di lui. «Sta andando bene, si vede che fisicamente non ha più problemi. Adesso deve crescere in tranquillità perché ha il potenziale per diventare un grande attaccante». E anche i compagni confidano molto in lui anche perché il giocatore spesso corre ad aiutare i centrocampisti in difficoltà. Insomma, si sta prendendo il Toro. E nell’ambiente c’è chi comincia ad accostarlo a Andrea Belotti. Un affare dopo i dubbi: val bene i 4,5 milioni spesi per riscattarlo dal Monaco.