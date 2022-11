Torino, tutti a cena con Vanja, sotto le maglie di Mihajlovic e Pirlo

TORINO - Tutti a cena, appassionatamente. Il Toro United si fortifica anche così, dopo tre vittorie consecutive (Cittadella in Coppa Italia, Udine e Milan in casa in campionato). Schierati in massa nella Trattoria dei fratelli Bravo, con Vanja Milinkovic Savic a svettare su tutti, dall’alto dei suoi due metri e più. E nella foto ricordo, la sua testa fa capolino accanto alla maglia di Andrea Pirlo che è vicino a quella di Sinisa Mihajlovic. Perché il locale è il più bipartisan che ci sia. Ospita granata e juventini. E difatti, anche i tifosi nei commenti si schierano. «Forza Toro», «Vai cuore granata», «Portateci in Europa», «Vanja sei tutti noi», «Ho visto MaRadonjic» e via scorrendo. «Sempre forza Juventus», ribattono tra applausi e sfottò di rito i bianconeri.