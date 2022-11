Torino, Schuurs: oggi si decide se c’è bisogno di operare

TORINO - Oggi giornata decisiva per Schuurs, che contro la Sampdoria ha rimediato una lussazione alla spalla. Il giocatore verrà visitato da un luminare, dopodiché verrà presa la decisione definitiva. Se sarà necessario l’intervento chirurgico, si allungherebbero di molto i tempi di recupero. In questo caso ci vorranno almeno tre mesi prima di poter tornare a giocare. Juric, come ha dichiarato nei giorni scorsi, spera tanto non ci sia bisogno dell’intervento del chirurgo perché in questo caso potrebbe riaverlo a disposizione tra un mese e pronto per la ripresa del campionato. Le ultime notizie, però, non sono confortanti ed è molto probabile che il giocatore debba andare sotto i ferri.