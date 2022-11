Milinkovic-Savic al Mondiale con la Serbia e con la testa al Torino

Vanja vuole farsi trovare pronto

Ieri Vanja ha disputato da titolare l'intera gara contro il Bahrain: amichevole che serviva per testare la sua nazionale, uscita vincitrice per 5-1 dal confronto con la selezione asiatica. Indizio per la titolarità al Mondiale? In tal senso non ci sono ancora certezze. Già, perché il ct Dragan Stojkovic non ha ancora scelto il numero uno della Serbia. Milinkovic-Savic si gioca il posto con Predrag Rajkovic, estremo difensore del Maiorca. Quest’ultimo, in Spagna, sta facendo molto bene: ha subito appena 13 gol in 14 partite in Liga, dimostrando di essere un elemento molto affidabile. Per questo motivo Stojkovic tiene aperto il discorso portieri, senza precludersi una scelta definitiva proprio a ridosso dell’esordio in Qatar contro il Brasile previsto per giovedì alle ore 20. In ogni caso, Milinkovic-Savic lavora per farsi trovare pronto, per arrivare al top della condizione nell’appuntamento più importante della sua carriera. Per la Serbia questo può essere un Mondiale intrigante: la squadra ha talenti sparsi in tutti i reparti, motivo che la rende molto temibile anche per la corazzata Brasile. Vanja è pronto per giocare: è cresciuto in termini di concentrazione, è diventato maturo e consapevole, sia della propria forza che dei propri limiti.