Torino-Verona: Zima brilla, ballottaggio con Djidji. Sanabria, che fare?

TORINO . Giusto il tempo di un brindisi per festeggiare l’anno nuovo e lo scambio di auguri con parenti e amici, poi in cima ai pensieri di Juric è tornato il suo Torino perché la ripresa del campionato è ormai vicina. Per la partita di giovedì contro il Verona il tecnico granata non ha praticamente dubbi a centrocampo, dove Linetty e Ilkhan stanno recuperando dai rispettivi infortuni e possono al massimo ambire alla panchina (anche se per il turco appare al momento improbabile anche questa ipotesi), restano quindi a disposizione i soli Lukic e Ricci , oltre ad Adopo che può però sperare di avere spazio solamente a gara in corso.

Sulle fasce sono out Aina e Singo e arruolabili Lazaro, Vojvoda e Bayeye (che andrà in panchina). In difesa e in attacco potrebbe arrivare qualche sorpresa: se Schuurs e Rodriguez sono certi di una maglia da titolare (Buongiorno è squalificato), lo stesso non si può dire di Djidji che al momento è in ballottaggio con Zima: il ceco ha ben figurato negli ultimi test contro Cremonese e Monza e ora spera di avere una chance anche in campionato. L’unica punta di ruolo disponibile è Sanabria (Pellegri dovrà stare ai box per diverse settimane) ma Juric potrebbe tenerla come carta da giocare a gara in corso e riproporre dal primo minuto il tridente leggero formato da Miranchuk, Radonjic e Vlasic.