Torino, Juric: "Volevo vincere ma non sono deluso"

TORINO - Finisce 1-1 la sfida tra Torino e Verona valida per la 16ª giornata del campionato di Serie A. Djuric apre la gara nel finale di primo tempo, Miranchuk firma il definitivo pareggio nella ripresa. Il tecnico dei granata Ivan Juric nel postpartita ha commentato: "Mi aspettavo una partita così, sapevo che sarebbe stata difficile. Abbiamo fatto il primo tempo giusto, non siamo riusciti a fare alcune giocate anche per il valore degli avversari. Preso gol su corner, poi pareggiato e non abbiamo concretizzato, pur rischiando su Lazovic. Ma non sono deluso. Abbiamo dominato nel primo tempo, ma non siamo riusciti a creare e abbiamo giocato con la testa giusta. Si è complicata dopo il gol, ma ho visto bene la mia squadra negli ultimi minuti".