Torino, meno possesso e tanta solidità. La svolta di Juric

C’è un concetto molto importante, tra i numerosi - pochi allenatori accettano di analizzare le partite con dovizia di particolari come lui, andando al punto senza eludere più di tanto le domande - espressi da Ivan Juric al termine della vittoria in casa della Fiorentina. Ed è quello su cui il tecnico croato ha costruito il successo: «Ultimamente avevamo fatto un grande possesso palla e a volte questo non ti dà poi tanti vantaggi...». Non è una frase pronunciata per caso, ovviamente. A Firenze, il Torino ha avuto il 38 per cento di possesso palla, il dato più basso di tutta la stagione. Ma l’elemento davvero significativo è che quella dei granata è stata una scelta più che una necessità. È vero che Italiano nella ripresa ha aumentato il potenziale offensivo della Fiorentina, ma è altrettanto vero che raramente i viola hanno creato grosse occasioni da gol, se si escludono quelle di solito inevitabili nei concitati minuti finali di qualsiasi gara nella quale il risultato sia in bilico. Il Toro, cioè, ha scelto di stare basso, di provare a far correre il pallone verso terminali importanti quali si sono rivelati Seck, Vlasic e poi Sanabria, badando prima di tutto a chiudere ogni spazio alla creatività degli avversari, tanto che con Singo e Vojvoda bassissimi la difesa era di fatto a cinque: una maniera intelligente e utile anche per limitare le conseguenze degli errori individuali che troppe volte, soprattutto all’inizio della stagione, sono costati carissimi.