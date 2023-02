Toro-Miranchuk, è partita la missione granata. Domanda e offerta: le cifre

TORINO - È scattata l'operazione Miranchuk. Il Toro ha deciso di riscattare il centrocampista russo e ha subito chiesto un incontro all'Atalanta per risolvere una situazione che non è facile. I bergamaschi, per cautelarsi, visto che il contratto del giocatore scade nel 2024, hanno inserito una serie di clausole per blindarlo sino al 2026 evitando così che i granata chiedano un nuovo prestito, oppure uno sconto sui 12 milioni stabiliti per il riscatto. Il Torino, naturalmente, tutte queste cose le sa e ha deciso di chiudere il cerchio.