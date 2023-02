Toro, Juric vuole il 7° posto. E apre ai tifosi

TORINO - Alla vigilia della gara con la Cremonese, cui seguirà poi il derby, Juric gioca a carte scoperte: eccome se il Toro ci tiene a riprendersi il settimo posto e poi a conservarlo, quale possibile lasciapassare per la qualificazione ai preliminari di Conference. «Io vedo un gruppo fantastico, ragazzi ricchi di volontà di migliorare. Vedo una grandissima volontà di far bene e di crescere negli allenamenti e nelle cose che si fanno in partita. Non ho dubbi sul fatto che la squadra vorrebbe ottenere il risultato migliore. Andiamo avanti per questa strada, sapendo che nessuna gara è scontata o facile, a cominciare da quella di domani contro la Cremonese, formazione molto fisica e con varie soluzioni in avanti. Dobbiamo stare attenti al loro contropiede. Ma dire che dobbiamo andare avanti partita per partita non significa non avere ambizioni».