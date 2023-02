Torino, Juric: "Radonjic deve fare di più. Per la Juve spero di recuperare qualcuno"

TORINO - Finisce 2-2 il match tra Torino e Cremonese , posticipo della 23ª giornata del campionato di Serie A . I granata passano avanti nel finale di primo tempo con il rigore di Sanabria . Nella ripresa, però, Tsadjout e Valeri la ribaltano illudendo Ballardini prima del pareggio di Singo . I granata salgono così a 31 punti in classifica , a -1 dalla Juventus, prossima avversaria martedì prossimo alle 20.45. Non ci sarà Ola Aina , diffidato e ammonito da Camplone al 66'. Ivan Juric , tecnico del Torino, ha commentato così dopo il triplice fischio il pareggio contro l'ultima in classifica, alla ricerca ancora del primo successo in campionato: "Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Nel primo tempo abbiamo dominato, nella ripresa abbiamo subito solo lanci lunghi. Abbiamo perso giocatori fisici, abbiamo subito due tiri da fuori e subito due gol. Non abbiamo portato a casa i tre punti, ma sono contento della prestazione. I ragazzi quest'anno stanno facendo una stagione incredibile, vanno oltre i propri limiti. Quando fai una partita così è normale che ci sia un po' di rammarico".

Torino, Juric dopo il 2-2 contro la Cremonese. E sul derby con la Juventus...

"Anche oggi ci mancavano quattro giocatori: Ricci, Pellegri, Lazaro e Vlasic. Il mio grande rammarico negli ultimi anni è proprio questo, con scelte diverse forse avremmo potuto competere per altri obiettivi - continua il tecnico del Torino -. I giocatori non sono figurine, ma hanno un peso. Sono comunque davvero soddisfatto per quello che hanno fatto i miei giocatori. Sanabria deve diventare più cattivo in area di rigore, non ha la potenza di Osimhen, ma ha grandi qualità. Radonjic? Non sono soddisfatto. Deve dare di più, fa fatica a diventare un giocatore vero. A volte va bene, a volte sparisce: questo è il grande limite del ragazzo, noi lo aspetteremo ancora ma lui deve dare un segnale se vuole fare qualcosa nel calcio. Mi aspetto di più da lui, senza di lui al massimo si fa fatica". Battuta finale sul derby contro la Juventus in programma martedì prossimo alle 20.45 all'Allianz Stadium: "Spero di recuperare qualche giocatore, 8 giorni sono utili. Preparemo bene la partita, la squadra può fare un buon risultato".