Lecce-Torino, conferenza Juric: Cairo, il futuro e il progetto Toro

TORINO - Il Torino di Ivan Juric vuole confermare il successo casalingo contro il Bologna arrivato dell'ultimo turno nella delicata trasferta a casa del Lecce reduce da due sconfitte consecutive. I granata apriranno il programma della domenica (12:30) della 26ª giornata, queste la parole di Juric nella conferenza stampa: "Una partita difficile come all'andata. Quella era stata una partita giocata da pari. Hanno uno stile di gioco definito dall'anno scorso. Hanno ottenuto risultati importanti contro Atalanta e Roma, sono una squadra difficile da affrontare - aggiunge - Dal punto di vista del gioco ci stiamo esprimendo bene. Quindi sì, l'obiettivo è dare continuità e provare a vincere la partita. Dobbiamo essere al cento per cento per fare risultati. Si è visto contro lo Spezia che quando non stiamo bene non siamo competitivi. Quindi la prima volta è essere concentrati e forti mentalmente. Poi dobbiamo guardare ai particolari come contro il Bologna, cercando di avere la grande volontà di non prendere gol".

Torino, Juric e la situazione dei suoi

Juric ha risposto alle situazioni dei suoi in vista del match: "Pellegri viene con noi per stare con la squadra ma non ci conto molto perchè non riesce ancora a scattare bene. Djidji non è al top della forma, da un po' sta stringendo i denti. Domani gioca Gravillon. Partiremo con Linetty-Ilic giocano perché Linetty ha fatto una partita spettacolare. Ilic lo preferisco a sinistra. Ricci sta ritrovando ora la forma migliore - sugli infortunati - Karamoh a preso una botta al polpaccio e non ci sarà. In partita ha preso una botta che non sembrava granché, mercoledì ha fatto allenamento davanti ai tifosi ma poi il dolore è tornato e non è più riuscito ad allenarsi. Gioca Radonjic. Vlasic sta lavorando a parte e spero che la prossima settimana torni in gruppo per averlo contro il Napoli. Vieira spero di riaverlo dopo la sosta. Lazaro vediamo, per Zima il percorso è ancora lungo".