Superga, il ricordo di Infantino: "Grande Torino per sempre con noi"

Giornata di ricordi, all'insegna della nostalgia. Cade oggi il settantaquattresimo anniversario della tragedia di Superga, in cui scomparse il Grande Torino. Quel 4 maggio 1949 viene omaggiato ogni anno, e il 2023 non fa eccezione. Tanti i ricordi, pubblici così come sui social. Anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha voluto celebrare il ricordo di quella grande squadra.